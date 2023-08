Toma asiento para ver el impresionante cambio físico de Anuel AA

Desde que en febrero de 2023 Anuel AA anunciara en sus redes sociales que su relación con Yailin “la más viral” se había terminado, el puertorriqueño comenzó a protagonizar diversas polémicas. Se había casado con la dominicana en julio de 2022 y pocos meses antes de que nazca Cattleya, la hija que tienen en común, el puertorriqueño dio a conocer la separación de la pareja. Sin embargo, entre tantas controversias, el reguetonero se tomó el tiempo no solo para preparar la arrasadora gira en la que está embarcado, sino también para enfocarse en el cuidado de su cuerpo.

Y es que el artista está realizando una exitosa gira por todo el mundo, sin descuidar lo que ha logrado en este último tiempo con su cuerpo. El cantante ha experimentado un impresionante cambio físico, el cual presumió junto a su entrenador Anthony Rhoades, mostrando el antes y después de su figura.

A Anuel AA le demandó mucha voluntad y sacrificio llegar a este físico.

Lo cierto es que cuando Anuel AA perdió peso necesitaba poner todo en su lugar, y es por ello que el intérprete de “Más rica que ayer” recurrió al asesoramiento profesional de un entrenador para llegar a los músculos y abdominales.

De esta manera, el puertorriqueño consiguió moldear su figura y adquirir hábitos saludables para mantener su físico como está en la actualidad. Por su parte, Rhoades envió un mensaje en redes mostrándose orgulloso por su pupilo, demostrando que si uno quiere, con sacrificio y trabajo, lo puede conseguir.

Anuel AA y su nueva novia, la modelo venezolana Laury Saavedra.

Asimismo, Anuel y su entrenador coinciden que esto es recién el comienzo y que aún falta mucho por entrenar para continuar dando pasos para mantener un cuerpo saludable. "El éxito no es solo llegar a la meta, sino abrazar el camino. No estamos ni de cerca donde queremos, pero no podemos negar el trabajo que se ha hecho día a día. Orgulloso de ti, hermano", escribió el entrenador del exponente del género urbano, quien le contestó a su coach escribiéndole: “eres lo máximo”.

Mira el video

Cabe remarcar que luego de su separación con Yailin y los fuertes cruces que tuvo en redes sociales con Tekashi69, nueva pareja de la dominicana, Anuel parece haber encontrado un poco de calma a lado de su nueva novia, la modelo venezolana Laury Saavedra, con quien está disfrutando momentos de lo más románticos.