El cambio de vida en el que se metió Kim Cattrall

Es válido cambiar, porque supone el cuestionamiento consciente de las propias creencias y opiniones. Si uno encuentra las razones en las que se puede discernir con uno mismo, se produce un cambio de vida, como aquel en el que se metió la actriz Kim Cattrall tras pensar seriamente sobre una postura que sostuvo por años.

La actriz estadounidense de 66 años es bien reconocida por su papel de Samantha Jones en la mítica serie Sex and the City, y hace poco se confirmó su presencia en la segunda temporada de And Just Like That, siendo que decidió mantenerse al margen de la primera por sus diferencias con Sarah Jessica Parker, protagonista y de las principales productoras.

Es debido a esto que Kim está dando cuanta entrevista es posible y habla de todo, y fue en una de estas notas que se refirió a un tema del que, en el pasado, se mostró muy en contra y que, con el tiempo transcurrido y pensando en su trabajo, cambió totalmente su postura: las cirugías estéticas.

“No quiero convertirme en un montón de plástico”, había declarado en una entrevista en el año 2012 en respuesta a que sentía que las revistas de moda trataban al envejecimiento como una enfermedad para las mujeres. También había opinado en esa época que “una frente sin arrugas no indica que allí haya una vida vivida”.

Sin embargo, la cuestión se dio vuelta recientemente en una nota que le dio al Sunday Times. “Estoy en mis sesenta, y estoy dedicada a pelear contra el paso del tiempo de la forma que sea. Porque ahora hay muchas alternativas, tratamientos que estimulan a tu cuerpo para darle batalla al envejecimiento”, sentenció Cattrall.

“Hay botox, y muchas cosas diferentes que podés investigar y ver si son realmente para vos”, agregó con la salvedad de que es clave dar “con el cirujano indicado”. “No puedo dejar de enfatizar esto. ¡Vos querés verte como sos!”, estableció con mucha firmeza.

Este cambio de opinión tan grande tiene su justificación, y Catrall se encargó de dar la suya. “No es una cuestión de vanidad. Yo interpreto una clase de mujer que luce justamente como cierta clase de mujer, y profesionalmente estoy intentando encontrar eso”, desarrolló.

Entendiendo el contexto de su trabajo, de los papeles que le toca interpretar y la imagen que estos requieren para una buena representación, Kim entendió que su postura inicial necesitaba más enfoques para ver el tema de manera más completa. También entendió que, con el avance que hay en la actualidad y con la accesibilidad a la información para asesorarse, todas tienen el derecho a querer intentarlo sin ser juzgadas, como ella lo hacía en el pasado.