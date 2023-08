Brad Pitt contó cuál fue la venganza que más le dolió de Angelina Jolie

El divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie tiene capítulos para hacer un libro con todas las vicisitudes que tuvo y que aún tiene, y respecto a eso, el actor contó cuál fue la venganza que más le dolió por parte de la actriz.

Brangelina se dividió tras 12 años juntos y entablaron una dura batalla por la custodia de los menores de sus seis hijos, así como también por la división de bienes en común. Cabe recordar que su unión se dio en el momento pico de la carrera de ambos y tuvieron trabajos exitosos en esos años.

Hace poco, fue noticia el intento de venta de las acciones que Jolie tiene del Château Miraval, una propiedad que la pareja compró en Francia. Pitt bloqueó esa transacción y ella lo tomó como una venganza debido al “fallo de custodia adversa”.

Sin embargo, lo que más le dolió a Brad de esa operación es que habían acordado que nunca venderían su participación accionaria de esta finca sin tener la aprobación del otro, pero Angelina eligió oligarca ruso Yuri Shefler, alguien a quien él había rechazado previamente como comprador de su parte.

Y no solo eso, sino que también trataron de mantener esa operación en secreto hasta que, en el proceso de división de bienes, salió a la luz. Según se reveló, ella no quería venderle su parte a su ex esposo, quien podría usufructuarla con fines de lucro, así que él lo tomó personal.

En los últimos meses, Jolie se ha puesto aún más en contra de Pitt a partir de la denuncia de maltrato físico sobre su hijo Maddox, esto derivó en una investigación del FBI por abuso verbal y físico del que finalmente fue absuelto. Además de ello, también lo acuso de abuso de sustancias y bebidas alcohólicas.

Todas estas situaciones le dejan la sensación de que el accionar de su ex esposa es la de una persona vengativa, por lo que en este momento, esta batalla legal parece que tendrá una larga duración.