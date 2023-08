Por qué Florinda Meza nunca tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños conformaron una de las parejas más famosas de México y Latinoamérica durante décadas. Más allá de que la historia surgió de una infidelidad, como parte de un amor prohibido, fueron una dupla muy popular y desde siempre los fanáticos se hacen la gran pregunta: ¿Por qué nunca tuvieron hijos?

Como bien se sabe, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se conocieron en los '70, mientras grababan la popular tira El Chavo del 8. Tuvieron una relación secreta en su momento, hasta que decidieron blanquearlo todo en 1977.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños nunca tuvieron hijos.

Desde un primer momento ella le aclaró que no quería ser una mujer más en su vida, recordando que en ese momento él estaba casado con Graciela Fernández, su primer amor y quien soportó muchas infidelidades.

Estuvieron juntos durante dos décadas hasta que, en el año 2004, decidieron contraer matrimonio. Y esa relación siguió hasta la muerte del humorista, que tuvo lugar en noviembre de 2014.

Mucho se habló al respecto, y en algún momento llegó a trascender que no tuvieron hijos por un acuerdo del propio Roberto Gómez Bolaños. Pero lo cierto es que hubo una situación puntual que impidió que pudieran formar familia: se había hecho la vasectomía varios años antes de conocerla, mientras estaba casado con su primera esposa.

“Cuando Roberto y yo nos unimos formalmente, como Dios manda, él ya estaba vasectomizado”, reveló Florinda Meza. Lo cierto es que ella confesó que sí tenía deseos de ser madre, aunque decidió acompañar la decisión de su esposo.

Florinda Meza y Chespirito fueron una de las parejas más emblemáticas de México.

“Él me dijo que si hubiera conflicto entre los medios hermanos no lo soportaría, no toleraba la idea de que los medios hermanos no quisieran al supuesto ‘bastardo’, me pidió que no lo pusiera en ese dilema”, reveló la actriz que se puso en la piel de Doña Florinda.

Además mencionó que estos argumentos no le parecieron egoístas. “Yo lo amaba como era, me uní a él a sabiendas que no podríamos tener hijos. Él me dijo que a los hijos se les quiere a través de la madre y él amándome como me amaba, un hijo mío sería su adoración y que él no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros”.