La app que casi destruye el matrimonio de Salma Hayek con François-Henri Pinault

Salma Hayek es sin dudas una de las actrices latinoamericanas más reconocidas en Hollywood. Desde 2009 está casada con el empresario francés François-Henri Pinault, sin embargo su matrimonio pendió de un hilo hace unos años por culpa de una app de teléfono.

Sí, así como se lee: una aplicación puso en jaque el matrimonio de Salma Hayek. La historia la contó la propia actriz años atrás, en una entrevista con Jimmy Fallon en su late show. En medio de divertidas anécdotas, relató lo sucedido.

La actriz se presentó al reconocido programa de entrevistas con el propósito de presentar su nueva película, How to be a Latin Lover, la cual protagonizó junto con Eugenio Derbez. Y como hubo tiempo para contar historias de todo tipo, pasó a detallar una hilarante situación.

Salma Hayek les contaba a la audiencia sobre su esposo y el pésimo acento que tiene para el inglés. Él al ser francés y ella mexicana, los dos se comunican en inglés, sin embargo la que más se burla del acento de ambos es su hija Valentina.

Por esta razón el esposo de la famosa decidió bajar en su teléfono una aplicación para mejorar su pronunciación, situación que ella desconocía. Esto terminó generando una terrible pero muy graciosa confusión.

Y es que, por un momento y de casualidad, la actriz escuchó la voz de la mujer de la app y pensó que su esposo la estaba engañando. Todo esto se originó porque el teléfono le decía que lo extrañaba y quería ayudarlo a mejorar su acento.

"Jimmy, soy mexicana, ya sabes cómo va esto. Estaba tan furiosa que dije, obviamente ella está desesperada porque él no la está llamando. No voy a decir nada y darle una oportunidad", comenzó explicando, ya que su primera intención era mantener la compostura y averiguar más sobre la supuesta mujer.