Yailin “la más viral” comparte una foto de Cattleya para celebrar sus 5 meses de vida

Yailin “la más viral” celebró los cinco meses de vida de su beba Cattleya a través de sus redes sociales. La dominicana utilizó sus historias de Instagram para mostrar el rostro de la hija que tuvo con Anuel AA. "Ya son 5 meses mi flor, te amo", escribió la cantante.

La pequeña se robó los corazones con su belleza y ternura. En la imagen compartida por Yailin, Cattleya lucía un suéter rosado de tejidos y un gorrito estampado de perritos. La novia del rapero Tekashi69 etiquetó a la cuenta de su hijita @cattleya_guillermo, que ya cuenta con 2 millones de seguidores.

Yailin mostró el rostro de su hija Cattleya.

Cabe remarcar que la llegada de Cattleya inspiró a Yailin “la más viral” a crear una línea de productos para bebés llamada “Cattleya Babies”. "El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada. Es por esto que con gran alegría les presentamos CATTLEYA BABIES, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cattleya", escribió Yailin en sus redes sociales. "La vida contigo tiene sentido vida de mi vida", escribió la cantante dominicana en otra foto que compartió junto a su hija.

Yailin "la más viral" confirmó su romance con el rapero Tekashi69.

Luego de anunciar su proceso de divorcio con Anuel, Yailin volvió a encontrar el amor a lado de Tekashi69, y así lo demostró con una de sus últimas publicaciones en la que compartió una foto de ella y el mexicoestadounidense donde aparece dándose un beso. “Colaboradores de la vida”, escribió la cantante para acompañar la imagen. La artista y el rapero lanzaron de exitosos temas llamados “Pa’ ti” y “Shaka Laka”.

Cabe recordar que Tekashi se vio envuelto en un fuerte cruce por redes sociales con Anuel AA, luego de que el puertorriqueño compartiera una foto con su hija Cattleya en julio pasado. "Eres una rata", le dijo el rapero al reguetonero a través de Instagram. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", escribió Tekashi en aquel momento.

Por su parte, Anuel AA aún no ha reaccionado a la última publicación de su ex, en la que muestra el rostro de su pequeña hija Cattleya.