Luis Miguel sufre un accidente en pleno concierto en Argentina

Luis Miguel está disfrutando de su vuelta a los shows en vivo donde se ha vuelto a encontrar con su público. “El Sol de México” ha tenido un comienzo de gira arrollador en Argentina, sin embargo, en una de sus presentaciones ha sufrido un accidente. Mientras estaba interpretando uno de sus éxitos, el cantante tiró uno vaso de agua que se rompió sobre el escenario, por lo que pidió disimuladamente una escoba para barrer los vidrios que se habían esparcido en el lugar.

Luis Miguel rompió un vaso en pleno concierto.

Luis Miguel pide una escoba luego del accidente con los vasos de agua

De acuerdo a las imágenes difundidas por el programa “Despierta América”, Luis Miguel estaba comenzando a cantar su tema “Hasta que me olvides”, cuando quiso tomar un vaso de agua que estaba ubicado en una mesa sobre el escenario, momento en el cual sufrió el accidente.

Después de beber un sorbo de agua, el intérprete quiso colocar el vaso nuevamente sobre la mesa, pero se le cayó al piso mojando su traje. Al ocurrir el incidente, el cantante no sabía cómo reaccionar, mirando primero hacia el público, limpiándose el pantalón que había sido salpicado por el agua y mirando hacia afuera del escenario pidiendo a su equipo que le traigan una escoba o un repasador para limpiar lo que había ocasionado.

Luis Miguel ha tenido un comienzo arrollador de su gira internacional en Argentina.

En el momento del accidente, Luis Miguel no perdió la compostura y continuó dando su show, aunque entre algunas risas, el artista trataba de que su equipo se acercara a limpiar los vidrios del vaso que estaban esparcidos por sobre el escenario. Aunque la reacción de sus colaboradores fue lenta, “El Sol” se mostró sonriente, tentado de risa por lo que había ocurrido.

Mira el video

Este hecho se viralizó en redes sociales y como era de esperarse provocó la reacción de los usuarios. "Elegante vestimenta, sin pinturas en la cara, sin malas palabras no como los 'artistas' de ahora", "guapísimo rompiendo vasos, cantando, como sea! Nuestro Sol" y "lo amo!!!!!! Es tan caballero hasta para romper un vaso", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Sin embargo, ante los rumores de que Luis Miguel tiene dobles que suben a dar sus shows, algunos señalaron que podría haber no sido él el que rompió el vaso, ya que recuerdan las últimas actitudes del cantante sobre el escenario. "Eso no lo hace él, es tan arrogante que no se va a fijar en limpiar lo q se tiro!!!", fue el comentario de un usuario de TikTok por donde corre el video de lo ocurrido.