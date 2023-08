Karol G estrena su nuevo sencillo “Mi ex tenía razón”

La cantante Karol G es una de las artistas latinas de mayor popularidad en la actualidad. Al ritmo de Tex-Mex, la colombiana rinde homenaje a Selena Quintanilla con su nuevo sencillo llamado “Mi ex tenía razón”. "Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla te amo", escribió “La Bichota” en su cuenta oficial de Instagram.

La letra de su nuevo sencillo llamó la atención de sus fanáticos que coincidieron en que podría estar dedicado tanto a su expareja Anuel AA como a su actual novio, el cantante colombiano Feid.

La nueva canción de Karol G hace alusión a su ex Anuel AA y su nuevo novio Feid.

"Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices 'Mi amor'", dice un fragmento de la canción.

"Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar uno como él/ Y me llegó uno mejor/ Que me trata mejor/ Mi ex tenía razón/ Cuando dijo que nadie me lo hará como él/ ¿Pa' qué le digo que no?/ Si me lo hace mejor", dice otro verso del tema.

Karol G rinde homenaje con su nuevo tema a Selena Quintanilla.

Asimismo, la nueva canción de “La Bichota” hace referencia a la popular y exitosa telenovela colombina “Yo soy Betty la fea”. "Y soy un maquinón, pero me tenían empty/ Me sentía fea como Betty/ Y ahora estoy pretty", canta Karol G.

El nuevo sencillo de la cantante fue lanzado casi a la par de “Hayami Hana”, tema de Rauw Alejandro que causó furor, donde abre su corazón desahogándose por su separación de la española Rosalía, con quien mantuvo un noviazgo durante tres años.