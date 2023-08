Así imitaba Lucero a Michael Jackson

Sin lugar a dudas Lucero es de las artistas más talentosas que ha regalado México al mundo. Así como ha triunfado en la actuación, también lo ha hecho en la música demostrando que es una persona que posee mucha versatilidad. Tanto como protagonista de exitosas telenovelas como sobre el escenario y con el micrófono en la mano, “La Novia de América” ha cautivado con cada una de sus puestas en escena, como cuando imitaba al “Rey del pop”, Michael Jackson.

Lucero caracterizaba en sus shows a Michael Jackson.

Lucero bailaba como Michael Jackson

Lucero es de los personajes públicos que más fanáticos tiene, y eso queda claro en las redes sociales, donde han creado numerosas cuentas en homenaje a la artista que comparten cosas referentes a los proyectos profesionales de la artista, así como también algunas perlitas del pasado.

Lucero demostró ser una artista virtuosa y versátil.

Es así que, en estas cuentas oficiales de fans de Lucero, se pueden encontrar videos en los que se ve a Lucero sobre el escenario caracterizando a Micheal Jackson. En los materiales que se encuentran en las plataformas digitales, se puede ver a la cantante interpretando éxitos del astro del pop como "Smooth Criminal", "Thriller" y "The Way You Make Me Feel", por mencionar algunos.

Lo extraordinario es que Lucero no solo cantaba los temas, sino que demostraba que también es muy talentosa en el baile ya que realizaba las coreografías de los temas como si fuese el propio Michael Jackson, dejando a todos los presentes en aquellos shows con la boca abierta.

Mira el video

Asimismo, además de realizar los clásicos pasos del “Rey del Pop” como el “moonwalk” o vertiginosas vueltas, la cantante replicaba los looks de Jackson, con pantalones negros, sombrero y sus sacos llenos de brillos, homenajeando de esta manera a la estrella estadounidense.

Estos videos donde aparece Lucero imitando a Michael Jackson ha generado numerosos mensajes por parte de sus seguidores. "Lucero homenajeando a Michael Jackson con la música Smooth Criminal!! Una perfección, los amo mis dos favs", "lo hace increíble", "jajaja", "si se portan mal les va a salir Lucero cantando Thriller", son algunos de los comentarios que se pueden leer en plataformas como TikTok y Twitter.