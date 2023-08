Tras el arresto de Tekashi69, Yailin “la más viral” confirma su relación amorosa con el rapero

Hace unos días atrás se dio a conocer que Yailin “la más viral” y Tekashi69 habían comenzado a vivir juntos entre Miami y República Dominicana. Si bien ninguno de los dos se había pronunciado ante esta información todo hacía suponer que ya no eran simplemente “colaboradores” como sostenía la pareja. Ahora, luego del arresto del rapero, la cantante dominicana confirmó su relación amorosa con el mexicoestadounidense.

Y es que Yailin “la más viral” utilizó sus redes sociales para confirmar que con Tekashi69 no solo son compañeros profesionales sino también de la vida misma. La cantante publicó una fotografía donde se va ve entre los brazos del rapero quien además le está dando un beso en la mejilla. "Colaboradores de vida", escribió la mamá de Cattleya.

Con esta foto Yailin "la más viral" confirmó su relación amorosa con Tekashi69.

Ante este posteo de la dominicana, Tekashi69 respondió agradeciendo que, durante su arresto en Florida, no se haya ido con otro hombre. "Gracias por no pegarme los cuernos cuando me arrestaron", escribió el rapero.

Luego de que Tekashi69 haya sido arrestado en Florida y haya ingresado a la cárcel de Palm Beach, Yailin se burló de su novio a través de sus redes sociales. "Ves lo que te pasa cuando no me haces caso", escribió la intérprete de "Pa' ti". Por su parte, el rapero compartió en sus historias de Instagram una foto de la pareja abrazados en un parque de diversiones.

La respuesta de Tekashi69 a la confirmación del romance por parte de Yailin "la más viral".

Cabe recordar que Yailin “la más viral” y Anuel AA, padre de su hija Cattleya, terminaron su matrimonio en febrero de 2023, y que debido a la ruptura, la cantante se mostró afligida y despechada. Como forma de catarsis, la dominicana sacó un sencillo llamado “Narcisista”, donde se descargó contra su ex.

Meses después, la cantante unió su talento con Tekashi69 para lanzar el exitoso tema “Pa’ ti”, que fue grabado en junio. Como agradecimiento, el rapero le hizo costosos regalos a Yailin, y desde ese momento se empezaron a mostrar juntos cada vez más, hasta convertirse en inseparables. Sin embargo, la dominicana insistía en que solo eran “colaboradores” y amigos, hasta que al final, ahora confirmó su noviazgo.