Gisele Bündchen habló por primera vez de su divorcio con Tom Brady

Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su divorcio en octubre del año pasado, que se convirtió en uno de los más sonados y polémicos. Desde entonces, la reconocida supermodelo no había dado ninguna declaración, ni siquiera para frenar la lluvia de especulaciones a su alrededor.

Sin embargo, por estos días Gisele Bündchen dio una entrevista para Vogue y habló por primera vez de los efectos que ha tenido el divorcio con Tom Brady, con quien estuvo casada por 13 años.

Gisele Bündchen habló por primera vez de su separación con Tom Brady.

La supermodelo brasileña habló sobre cómo vivió el proceso de divorcio y admitió con franqueza que las semanas siguientes a la separación fueron muy duras.

También explicó que desde que anunció el divorcio ha hecho todo lo que está en sus manos por aislarse de los rumores que se puedan generar sobre ella y su ex, quien empezó a salir recientemente con Irina Shayk.

Por otra parte, Gisele Bündchen reflexionó sobre las "cosas buenas" que su divorcio trajeron a su vida, destacando que detrás de toda esta tormenta existe un aprendizaje y que necesita centrarse sobre lo positivo que gira alrededor de su vida.

"Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso", explicó.

Gisele Bündchen y Tom Brady fueron un gran matrimonio durante años.

Y agregó: "Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida".

Gisele Bündchen destacó que la pasó muy mal, teniendo ataques de pánico y con un fuerte cuadro de ansiedad, algo que ya afortunadamente dejó atrás. "Gracias a Dios, no he vuelto a tener un ataque de pánico, y cuando siento que me viene una ola de ansiedad, recurro a las técnicas de respiración. Me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más sano y equilibrado", apuntó.