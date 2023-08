Cecilia Bolocco reaparece en redes sociales y se roba todas las miradas

Desde el pasado mes de mayo, Cecilia Bolocco no daba señales de vida a través de sus redes sociales. Ella es muy activa en Instagram y sus seguidores estaban preocupados porque la ex Miss Universo suele hacer transmisiones en vivo.

Sin embargo, la espera llegó a su fin y Cecilia Bolocco reapareció para contar qué estuvo haciendo estos meses. La ex reina de belleza sabía que la iban a echar de menos, pero tenía que hacer un viaje con su amor Pepo Daire.

Cecilia Bolocco en Miami de luna de miel.

Cecilia Bolocco no estaba perdida, si no que disfrutó de una intensa luna de miel por París, Italia y Miami. A Pepo Daire no le gusta el invierno en Chile y se fueron a calentar en Europa. Para la ex reina fue un viaje maravilloso, porque pudo recorrer Siena y La Toscana.

Luego extendió el viaje y terminó en Miami con su amor. En el posteo escribió: “Finalmente estoy de vuelta los extrañaba tanto”, y en el Live de Instagram confirmó: “Fue una luna de miel inolvidable”.

Mira el video

En los comentarios, la gente estaba feliz de escuchar nuevamente a Cecilia Bolocco y aplaudieron su calidez y su dulzura. Además, ella les mostró una nueva colección con hermosos diseños y los volvió a enamorar. También confesó que dejó de ser vegana y tuvo que abandonar la dieta que le estaba haciendo daño a su organismo. "Me estaba alimentando pésimo, porque comía todo el día garbanzos, hummus con brócoli. Exquisito, pero no. Uno tenía que alimentarse con más proteína y todos los doctores me dijeron ‘ya pues Cecilia, no deje la proteína animal. Carnes rojas si no quieres comer, no comas’, y no como”.