Así luce María Celeste Arrarás, tras su salida de "Al Rojo Vivo" hace 3 años

María Celeste Arrarás abandonó “Al Rojo Vivo” en el año 2020. Fue una sorpresa para los televidentes porque, tras 18 años de carrera en Telemundo, la presentadora se apartaba de la cadena. Además, llamó la atención que ocurriera en plena pandemia.

Fue el 5 de agosto que María Celeste Arrarás comunicó con profunda tristeza su salida de la cadena de habla hispana. La noticia le cayó como una bomba, pues los directivos habían decidido que el programa debía tomar otro rumbo sin ella.

María Celeste Arrarás confiesa que vive un gran momento.

Ahora la presentadora publicó en su cuenta de Instagram un mensaje a tres años del despido de “Al rojo vivo”, mientras disfruta unas merecidas vacaciones con su hija en Francia entre amigos y un agradable tour de comidas gourmet y vinos en bicicleta. “Alguien me acaba de comentar que se cumplen 3 años desde mi salida de Telemundo y…¡me cuesta creer que el tiempo ha pasado tan rápido! En este tiempo me han sucedido cosas maravillosas, tantas que no puedo enumerarlas…”, escribió.

María Celeste Arrarás señaló que enfrentó los cambios con la mejor actitud y se abrió a “la ley universal de las eternas posibilidades”. En las imágenes se le ve muy sonriente y en compañía de su hija por la zona de Bergoña. “Les confieso que soy más feliz que nunca en todos los sentidos”, indicó.

María Celeste Arrarás está encantada en la Ciudad de la Luz.

En este viaje María Celeste Arrarás y su hija Lara pedalean y visitan hermosos paisajes. Además recorren los museos y maravillosas vistas. También compartieron postales con la Torre Eiffel de fondo.