Megan Fox vuelve a estar en boca de todos con una propuesta tentadora

Los ex novios de Megan Fox estarían preocupados con la publicación de su primer libro de poemas "Pretty Boys Are Poisonous". En estas páginas la actriz y modelo no dejará nada a medias tintas y revelará algunos secretos que le aprisionaban el corazón.

En su cuenta de Instagram, Megan Fox hizo el anuncio y mostró la portada del libro que verá luz el próximo 7 de noviembre. "Escribí un libro", señaló la actriz, y añadió que se liberará de un gran peso sobre sus espaldas.

Megan Fox dará rienda suelta a su voz interna.

"Estos poemas fueron escritos en un intento de calmar la enfermedad que se ha enraizado en mí debido a mi silencio. He pasado mi vida entera guardando esos secretos de los hombres, mi cuerpo duele por llevar el peso de sus pecados", escribió Megan Fox en la publicación.

Y aunque faltan tres meses para el lanzamiento, Megan Fox detalló que está dispuesta a sacar todo ese tormento que guarda en su interior, pues su libertad se verá reflejada en cada línea de esas páginas.

Megan Fox asomó la portada del libro.

Además, Megan Fox espera que sus palabras inspiren a otros "a recuperar su felicidad e identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado en la oscuridad". De hecho, su novio Machine Gun Kelly le comentó que estaba muy orgulloso de ella.