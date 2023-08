La hija de Marco Antonio Solís eleva la temperatura de las redes al lucir un microbikini

Beatriz Solís es una artista de puro talento, con el paso de los años, la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, ha demostrado que no solo posee talento para el canto, como sus padres, sino también para el modelaje y los negocios empresariales que se relacionan a este rubro.

En esta oportunidad, Beatriz Solís es tendencia en las redes sociales y principales portales de noticias del espectáculo por una foto que compartió en sus cuentas oficiales. La misma consiste en una selfie que demuestra el excelente estado físico que posee la popular mexicana a sus 34 años.

Beatriz Solís posee una gran popularidad en redes sociales.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Marco Antonio Solís, compartió una foto que dejó sin palabras a más de uno. En la misma aparece la cantante mexicana luciendo un microbikini de color rosado que no solo enalteció su gran belleza, sino también su escultural figura.

Este post que seguramente, elevó la temperatura de las redes, causó una ola de reacciones de sus fans entre likes y mensajes que hablan de lo bien que se ve hoy en día. Junto a la imagen, Beatriz Solís agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Hace mucho que no subía una “selfie”! Me la he pasado Zumbeando con un grupo de mujeres extraordinarias 4 veces a la semana @healthywithbeatriz y preparándome para @levitt.la este 3 de Septiembre!!!!!!Les mando todo mi amor y mi cariño siempre. Los espero!!".

Beatriz Solís tiene una gran relación con su padre, Marco Antonio.

En cuanto a su vida personal, Beatriz Solís posee una gran relación con la familia de su padre. Ella se lleva muy con sus hermanas, Alison y Marla Solís. Además, tiene una gran relación de amistad, con la esposa de su padre, la exmodelo cubana Cristy Solís, que maneja las relaciones públicas de su familia.