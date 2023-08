Así fue la apasionada relación entre Sandra Bullock y su fallecido novio Bryan Randall

El pasado 8 de agosto de 2023, falleció Bryan Randall, novio de la actriz ganadora del Oscar Sandra Bullock. Por medio de un comunicado en redes sociales, la familia del reconocido fotógrafo compartió la triste noticia de su muerte luego de una batalla de tres años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En 2021, Sandra Bullock confesó en un episodio de “Red Table Talk” que no necesitaba casarse con Bryan para legitimar su relación sentimental, y que sin lugar a dudas, el fotógrafo era “el amor de su vida”.

Sandra Bullock consideraba que Bryan Randall era un ejemplo para sus hijos.

La actriz había abierto su corazón en aquella entrevista diciendo lo siguiente: “encontré el amor de mi vida”. Asimismo había hablado de su familia. "Tenemos dos niños bellos, tres niños, con su hija mayor. Es lo mejor del mundo", añadió Bullock dejando en claro que Randall era un gran ejemplo para sus hijos.

La estrella de Hollywood confesó que Bryan, a quien hace tres años le habían diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica, era el compañero que quería tener para toda la vida. "No necesito un papel para ser una compañera y madre dedicada. Nunca me tienen que decir que esté presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que pase la tormenta con un buen hombre", expresó Sandra.

Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en 2015 y se volvieron inseparables.

Asimismo, “Red Table Talk”, Will Smith le había dicho a Sandra Bollock que era "una mujer muy fuerte". "Lo soy. Y a veces desearía que no fuera así. A veces me gustaría poder romperme en pedazos, pero no es mi momento todavía. Me romperé en pedazos cuando sea mi momento", dijo la actriz sin pensar que llegaría ese momento.

Sandra y Bryan se conocieron en el cumpleaños del hijo de la actriz cuando Randall fue a realizarle una sesión de fotos. Se enamoraron y fueron inseparables desde ese momento. "Él es el ejemplo que yo quiero que mis hijos tengan. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos maneras muy distintas de mirar las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero él es un ejemplo", había expresado Bullock en una oportunidad.

Sobre su trabajo habló en marzo de 2022 para en una entrevista para “Entertainment Tonight”, donde reveló que se alejaría un tiempo de Hollywood. "Ahora, y no sé cuánto tiempo dure, tengo que estar en el lugar que me hace más feliz. Tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy trabajando. Es 24/7, y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y con mi familia", expresó en aquel entonces.