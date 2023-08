Gerard Piqué perdió la paciencia contra sus fans de la Kings League cuando le recordaron a Shakira

La celebración de la final de la Kings League quedará en la memoria de Gerard Piqué. Aunque fue un rotundo éxito el certamen “Kings and Queens League” en el estadio Civitas Metropolitano, para el ex futbolista su propio festejo en un boliche de Madrid no lo fue tanto cuando el público le recordó a Shakira.

Fue todo un escándalo, porque Gerard Piqué tomó el micrófono, se paró al frente el público para ofrecer unas palabras y fue abucheado al grito de “Shakira, Shakira, Shakira”. Con un nudo en la garganta y con cara de pocos amigos ante la ovación a la cantante colombiana, su reacción fue totalmente inesperada y desconcertante. El video recorrió las redes en pocos segundos.

Mira el video

Y es que apenas se detuvieron los gritos que invocaban el nombre de la barranquillera, Gerard Piqué se dirigió a la multitud y soltó bastante molesto: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas”, dijo.

Lejos de apaciguar el ambiente, Gerard Piqué provocó más tensión entre la gente que siguió coreando el nombre de Shakira. La cereza del pastel llegó más tarde cuando su ex compañero Iker Casillas, con quien compartió la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica, volvió a arengar a la gente y provocó al ex futbolista al pedir que cantaran el tema “Waka Waka”.

Mira el video

A Gerard Piqué no le quedó más remedio que tomárselo con calma y reírse para no llorar. Se trata de otro disgusto más, tras su mediática separación de Shakira. Pareciera que es su karma y a donde quiera que vaya se lo van a recordar sin anestesia.