Así luce Jane Badler, la malvada Diana de V Invasión Extraterrestre, a los 70 años

V Invasión Extraterrestre fue una de las series que marcó un antes y un después dentro de la televisión mundial en los '80. Entre las protagonistas de la tira, hubo un personaje que siempre será recordado por su belleza: la malvada Diana, interpretada por Jane Badler.

Pasaron cuatro décadas desde que V Invasión Extraterrestre llegó a la pantalla chica, marcando un fenomenal éxito que sigue siendo recordado al día de hoy como una de las ficciones de culto. Se emitió entre 1983 y 1985, abarcando un total de tres miniseries.

Jane Badler interpretó a la villana Diana, la malvada de los Visitantes.

La tira trataba la historia de unos alienígenas que adoptaban forma humana para llegar a la Tierra y se apoderan poco a poco de ella. Se emitió en todos los países del mundo, con un marcadísimo suceso en Latinoamérica.

Jane Badler se puso en la piel de Diana, una de las grandes protagonistas de la ficción. Se trataba de la comandante suprema de los Visitantes, que se caracterizaba por ser tan bella como cruel y despiadada.

Su paso por V Invasión Extraterrestre la catapultó a la fama y su rostro se hizo inolvidable. El próximo mes de diciembre cumplirá 70 años, pero lo más importante es que tanto su cabellera como su belleza se mantienen intactas a pesar del paso del tiempo.

Se destacó en sus años de juventud como reina de belleza de Estados Unidos. A los 19 años ganó el título de Miss New Hampshire y compitió en 1973 por el título de Miss América. Una década más tarde, ya convertida en actriz de TV, le llegaría el rol que la hizo inmortal como Diana.

Así luce hoy Jane Badler, la actriz que interpretó a Diana en la serie V Invasión Extraterrestre.

Si bien la serie no duró mucho por tener un presupuesto muy grande (19 episodios), Jane Badler disfrutó de la fama y popularidad ganada por esos años y llegó a participar en la saga de Misión Imposible. En 2011 volvió a la franquicia de V Invasión Extraterrestre, en la reversión de la serie que hizo la cadena ABC y con su icónico papel.