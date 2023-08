Altaír Jarabo presume su hermosa silueta y deslumbra a todos

Altaír Jarabo es una es de las artistas más queridas de la pantalla chica. A lo largo de su carrera ha si partícipe de grande producciones que hasta el día de hoy se pueden ver en diferentes plataformas de streaming. Actualmente disfruta del reciente éxito que tuvo como protagonista de la telenovela Juego de Mentiras que finalizó a principios del mes pasado.

Gracias a este éxito que ha cosechado Altaír Jarabo en todos estos años de carrera, su popularidad en redes sociales es trascendental. Cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales, sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y mensajes de sus fans de todas partes.

Altaír Jarabo es una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

Altaír Jarabo realizó una publicación hace unos días en su perfil de Instagram que deslumbró a sus seguidores. El posteo que realizó consiste en una serie de fotos de ella junto a un importante anuncio sobre su carrera. Ella se unió a una prestigiosa marca de autos para ser la embajadora de la misma.

En las fotos se puede ver a Altaír Jarabo lucir un look de color blanco que no solo confirmó que es dueña de una gran belleza, sino también que posee una escultural figura. A sus 36 años la bella artista azteca demostró el paso de los años le sienta de maravillas. En varias ocasiones ella ha revelado que se entrena todos los días y que se cuida con un dieta de comidas.

Altaír Jarabo es la embajadora de una importante marca de automóviles.

Junto al carrusel de imágenes, Altaír Jarabo agregó un mensaje que dice: "Hoy fue un gran día por que me uno a la familia @volvocarmexico y además estreno mi bello VolvoXC40 totalmente eléctrico. He sido usuaria de la marca durante años por que ante todo he puesto la seguridad, hoy descubro más valores que me hacen una embajadora muy orgullosa. Gracias a mi súper equipo de @kastalentmgt @pandabeto y #MrM que hicieron posible la relación con esta gran marca".