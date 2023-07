El día que Don Ramón de El Chavo del 8 y Luis Miguel actuaron juntos

Si hay un personaje que logró convertirse en indudablemente el más popular de El Chavo del 8, ese es sin dudas Don Ramón, interpretado por el reconocido Ramón Valdés. Pero más allá de su paso por la tira creada por Chespirito, el personaje también actuó con toda una celebridad: Luis Miguel.

Hoy Luis Miguel es una estrella consagrada en todo el mundo, sin embargo en sus inicios necesitó de contactos y personas que apuntalen su carrera. En este orden surgió un encuentro inesperado con Ramón Valdés.

Fue para el año 1984, cuando la reconocida empresa Televisa apostó por la figura del cantante realizando un programa dedicado a él en el que participó Ramón Valdés. En ese momento era un Luis Miguel muy adolescente de 14 años que empezaba a proyectarse de manera internacional.

En aquella época, Televisa realizaba diferentes programas dedicados a algún cantante para mostrar sus nuevas canciones por medio de video.

Luis Miguel ya era el cantante más codiciado del momento, por lo que los productores decidieron hacer algo diferente y decidieron de incorporar un poco de comedia, invitando a Ramón Valdés a ser parte del programa.

Fue entonces cuando el actor, que para ese entonces ya estaba consagrado como uno de los comediantes más importantes de México, tuvo una suerte de sketch junto al músico. ¿De qué hicieron? De un pirata (Ramón Valdés) enseñándole a un novato (Luis Miguel).

Luis Miguel y Don Ramón, juntos en un sketch de los 80.

Mientras Don Ramón le enseñaba al intérprete de La chica del bikini azul sus labores de un pirata y lo regañaba, como parte de la charla iban mencionando a algunos de los títulos de las canciones del cantante.