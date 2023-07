¿No se puede cruzar con Bertín Osborne? Fabiola Martínez no lo quiere ver

Fabiola Martínez le dijo a la prensa cuál sería su reacción si viera a su ex, Bertín Osborne con su nueva pareja, Gaby.

El pasado fin de semana, Fabiola Martínez asistió en Sevilla a la espectacular fiesta de cumpleaños del Jose Luis López Fernández, la misma en la que coincidió con su ex, Bertín Osborne. En dicha fiesta, la venezolana reveló la especial relación que tiene con el homenajeado:

"Aquí estoy, a disfrutar con él y a darlo todo que es su día y hay que hacer que se lo pase bien" y reveló cuáles son las principales virtudes del empresario: "De la que puedo dar fe es de su gran generosidad, es un amigo que me ha ayudado en momentos complicados y siempre puedo contar con él... Él es muy solidario y siempre cuenta con nuestra fundación y eso siempre se agradece".

Fabiola Martínez se presentó en 1993 al concurso de Miss Venezuela, y desde entonces ha desarrollado una increíble carrera como modelo y colaboradora de televisión.

La colaboradora, quien coincido también en la celebración con Albert Rivera, Ana María Aldón y Gloria Camila, confesó cuáles son sus planes de verano:

"Yo estoy bien, con ganas de disfrutar del verano, aunque este año me lo voy a tomar más de trabajo. Estoy colaborando en el programa de Sonsoles y en verano nos turnan mucho y yo soy de las que se quedan y encantada de poder aprender", reveló.

Fabiola Martínez y su relación con su ex, Bertín Osborne

Entre todo lo conversado con la prensa, Fabiola confesó que pasaría si se encontrara en público con su ex, Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén, más conocida como Gaby.

"Yo no tengo nada que decir, él hace su vida igual que yo hago la mía. Yo hoy podría haber venido con alguien, pero no existe todavía. Me parece bien, pero al final no quiero hablar de eso", dejó en claro y un poco molesta que le hicieran esta pregunta porque es algo recurrente cada vez que está en público.

"Naturalidad, ¿no estamos hablando de empoderar a la mujer y luego me preguntáis a mí, el hombre, el hombre, el hombre? Él es libre desde hace un año legalmente y hace casi tres emocionalmente y puede hacer con su vida lo que quiera como si viene con 20", comentó.