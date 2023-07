La lucha de Mr. T de Brigada A contra el cáncer que lo alejó de la actuación

El pasado mes de mayo Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T, cumplió 71 años. El actor y exluchador estadounidense es conocido por su papel antagónico en Rocky III, pero sin dudas su logro más exitoso fue personificando al sargento Mario Baracus en la serie Brigada A.

Mr. T tuvo su apogeo en la década de los '80. Apareció primero junto a Sylvester Stallone como el boxeador Clubber Lang que retaba a Rocky por el título (1982), pero su mayor explosión se dio al año siguiente cuando comenzó a participar en Brigada A.

Mr. T personificó a Mario Baracus en la reconocida serie Brigada A.

Entre 1983 y 1987, el actor participó de una de las ficciones más recordadas de la época junto con otros personajes como George Peppard (el Coronel John 'Hannibal' Smith), Dirk Benedict (Faz) y Dwight Schultz (el Loco Murdock).

Ellos conformaban el célebre grupo de Los Magníficos, cuatro de los mejores hombres del ejército norteamericano que habían sido encarcelados por un delito que no cometieron y sobreviven como soldados de fortuna o mercenarios.

En la serie, a pesar de su contextura física y lo rudo de su personaje, se caracterizaba por tener miedo de subir al avión. Sin embargo en la vida real debió enfrentar problemas mucho más difíciles.

Si bien después de Brigada A su trabajo disminuyó considerablemente, En 1995 le fue diagnosticado un linfoma de células T que lo alejó del mundo del espectáculo hasta 2001, cuando logró recuperarse.

Mr. T tuvo que luchar contra una dura enfermedad en la cúspide de su carrera.

Fiel a su divertida personalidad fuera del set, muy diferente a los personajes que generalmente encaraba, Mr. T enfrentó con humor ese golpe en su vida. "¿Puedes creerlo? Tengo un cáncer con mi propio nombre. Cáncer personalizado", comentó a la revista Coping with Cancer.

Años atrás participó de Dancing with the stars, el Bailando por un sueño de los Estados Unidos. Allí dejó un mensaje esperanzador: "Bailo por los chicos enfermos. Quiero hablar de la situación para llevarles esperanzas a quienes fueron diagnosticados. Yo estuve ahí, vengo de ahí, por eso no tienen que dejar de luchar. Por eso hago esto. No quiero decir que bailar es difícil, porque si bailar es difícil, ¿qué decir de la gente que enfrenta el cáncer?".