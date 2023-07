La foto que publicó Camilo y tuvo que borrar por un escándalo familiar

Lo lúdicos que son los artistas los llevan a hacer locuras y tomarlas como pequeñas bromas, sin tener en cuenta las consecuencias. Para colmo, están las redes sociales para dejar evidencia y, por esto, Camilo tuvo que borrar una foto que publicó por un escándalo familiar.

“Tienes que decirle a todo el mundo que es una broma, se van a preocupar por ti, van a pensar que eres un cochino”, fue lo que le dijo su hermana luego de postear una storie en su perfil de Instagram donde se lo ve con un filtro que le pintó los ojos celestes. Pero, ¿por qué le dijo eso?

El nivel de popularidad que el cantautor colombiano es inmenso, no solo por sus canciones sino por la historia de amor que comparte con Evaluna Montaner y la llegada de la pequeña Índigo, que hicieron pública mediante sus canciones y, por supuesto, por exponerlo en sus redes sociales.

Tamaña exposición catalogó a la pareja como “lo más puro de las redes”, así como también provocó la demanda de entradas para su gira continental, la misma que lo tiene yendo de aeropuerto en aeropuerto, pasando mucho tiempo esperando vuelos con cierto grado de aburrimiento.

En una seguidilla de historias, mostró lo que veía, como un ocho pegado al revés en un cartel, como lo que encontró en el baño de la terminal: un lente de contacto abandonado en el lavamanos. “¿Será que si me lo pongo me pasa algo?”, fue lo que dijo en el video.

Acto seguido, mostró la historia mencionada anteriormente, con los ojos celestes a modo de broma y diciendo que encontró el otro en el lavamanos contiguo y se lo puso. “Esperemos a ver cómo reaccionan mis ojos”, sentenció.

A los pocos minutos, subió otra storie donde contó la reacción de su familia por el chiste. “Por presión de mi hermana, que me dijo que era una historia muy cochina la que acabo de hacer y decir, tengo que decirles que es una broma”, exclamó para que no queden dudas que no se los puso y agregó: “Era un filtro, era mentira”.

Es verdad que la espera entre vuelo y vuelo puede ser muy aburrida, y ese espacio de aburrimiento estimula la creatividad de un artista, pero en esta ocasión, la broma no fue tan divertida y Camilo Echeverry fue reprendido por eso.