Tras la preocupante revelación sobre su salud, esto es lo que se sabe de la hija de Quico de El Chavo del Ocho

Carlos Villagrán, conocido popularmente por su personaje de Quico, en la serie mexicana El Chavo del Ocho, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace un par de días, su hija, Vanesa Villagrán anunció que le diagnosticaron cáncer en las redes sociales.

El comunicado, que compartió la hija del actor de Quico, dice lo siguiente: "El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo.. vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo,de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría".

La foto de la hija de Quico con la que realizó el triste anuncio.

En el mismo mensaje, Vanesa Villagrán destaca el apoyo de la su familia y principalmente de su padre, Carlos Villagrán. "Mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo! Mi mamá @gacholina diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mi. Siempre fuerte siempre valiente. A diario me prende una veladora. Te amo!".

Por el momento, se sabe que Vanesa Villagrán, está realizando religiosamente el tratamiento de quimioterapia y que se encuentra estable. En su cuenta de Instagram, la influencer mexicana recibe mensajes de sus fans de todas partes, que le dan fuerzas para seguir adelante.

Carlos Villagrán junto a su hija Vanesa.

Lo siguiente de su tratamiento es continuar con las quimioterapias y por el momento no se habla de una nueva operación. Sin embargo, teniendo en cuenta que es proceso largo, no se descarta que se pueda realizar una intervención quirúrgica en un futuro cercano. Lo importante es que ella se encuentra bien de ánimo y de salud.