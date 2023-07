Así se grabó el videoclip del nuevo sencillo de Ricky Martin y Residente

Hace unas semanas Ricky Martin sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar su divorcio con Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante 6 años. Luego de la separación, el cantante pasó unos días de playas en Mónaco con sus hijos mayores, donde también brindó un concierto. Ahora, el puertorriqueño lanzó un nuevo sencillo en colaboración con el rapero Residente, que tiene un videoclip que está dando mucho que hablar.

Ricky Martin y Residente se unieron para lanzar el tema "Quiero ser baladista".

Ricky se encuentra promocionando el video de la canción “Quiero ser baladista”, que grabó junto a René Pérez Joglar, verdadero nombre de Residente. Es así que el ex-Menudo mostró en sus redes sociales como se llevó a cabo la filmación del clip musical. "Detrás de las cámaras 'Quiero ser baladista' ya vieron el vídeo?", escribió Martin en su cuenta oficial de Instagram para acompañar imágenes de la producción del audiovisual.

Ricky Martin rapeando en un fragmento de la canción "Quiero ser baladista".

En el material, se puede observar a ambos artistas dando instrucciones y llevado adelante lo pactado en el guion. Asimismo, los dos cantantes están manipulando unas pistolas y se lo ve a Residente usando una peluca, mientras que Ricky Martin luce un look total black transmitiendo cierta intimidación.

Mira el video

Como era de esperarse, esta publicación del puertorriqueño generó la reacción de sus fanáticos quienes le enviaron numeroso mensajes. "Verte en modo rapero me hizo enamorarme más de ti", "amor por el baladista, el rapero, el Che Guevara, el sinfónico. ¡Amor por Ricky Martín señores!", "mi villano favorito lejos, aunque me sigue enamorando y haciéndome volar el baladista final. Es decir, te amo en todas tus facetas" y "Ricky Martin tengo que reconocer que me cuesta ver un arma en tu mano aunque sea ficción, pero que arte ustedes. Residente usted es la voz del pueblo sin dudas. ¡Los felicito!", fueron algunos comentarios que recibió el cantante.