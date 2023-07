Por qué la mamá de Margot Robbie no quiere saber nada con que Will Smith sea su novio

Hollywood no solo vive de sus películas, sino también de los rumores que hay con los actores y actrices. Y hace tiempo, la mamá de Margot Robbie no quiso saber nada con aquel chisme de que Will Smith sea su novio, aunque nunca fue cierto.

Con el éxito en taquilla y lo viral que se ha hecho el estreno de la película Barbie, protagonizada por la actriz australiana de 33 años, ella es el tema de mucho contenido con noticias de otro momento de su carrera, principalmente aquella que comunicó la prensa rosa.

Todo se remonta a la época en que ambos coincidieron en la producción de la película Focus: Maestros de la Estafa, que se estrenó en 2015. Más allá de un inconveniente que casi obliga a la rubia a dejar el papel, ambos conectaron de inmediato y eso se notó en el producto final.

“La química no se puede crear. O la tienes, o no la tienes. Y cuando entró, fue realmente palpable”, había dicho Smith al portal Collider, mientras que Robbie explicó que esa conexión “era algo que ninguno de nosotros esperábamos realmente. Cuando entramos en la habitación (donde se hizo el ensayo) nos llevamos muy bien y eso continuó durante todo el rodaje e hizo que la escena fuera emocionante”.

Esa performance y conexión para trabajar se volvió más notoria cuando ambos repitieron en Escuadrón Suicida, haciendo que el shippeo entre ambos gane más adeptos. La película fue lanzada en 2016, y ese mismo año ella se casó con el asistente de dirección Tom Ackerley.

Esto llevó a que la madre de Margot le pregunte a su hija si estaba teniendo una relación fuera del matrimonio con Will. “Me preguntó y le tuve que asegurar que no había intimidad entre nosotros”, narró.

Sin embargo, la señora no pareció convencida y, ante cada evento de promoción al que iban juntos, le decía cosas como “ten cuidado la próxima vez que vayan a una fiesta juntos”, a lo que ella respondió: “Mamá, ni siquiera estábamos en una fiesta, estábamos en el trabajo. No estábamos borrachos”.

Siete años después, Robbie sigue felizmente casada con Ackerley manteniendo un perfil bajo, tanto que hasta se casaron en secreto. Es posible que este episodio, de haber sido cierto, hubiera roto un matrimonio que solo el círculo íntimo conocía, pero como no paso, nada más queda como una anécdota.