Tom Cruise contó qué siente por Shakira y sorprendió

Luego de la novela que Shakira vivió con su separación y mudanza, pareciera que los medios están buscándole un nuevo amor ya que la vincularon con las diferentes celebridades con las que se encontró desde que llegó a Estados Unidos. Uno de ellos, Tom Cruise, salió a escena, contó qué siente por ella y sorprendió.

Fue bastante tormentoso el cambio de vida que la cantante colombiana hizo junto a sus hijos Sasha y Milán, que tuvo bastantes contratiempos hasta que pudieron establecerse en Miami. Desde ese día, la familia fue a ver algunos eventos deportivos y generaron encuentros que encendieron las redes.

Ya es de público conocimiento el escándalo con su ex marido, Gerard Piqué, a partir de las diferentes canciones que esta le dedicó. Pero ni bien apareció en una fecha de la Fórmula 1, la prensa la fotografió con dos famosos: el piloto Lewis Hamilton y el actor Tom Cruise.

El productor, director y protagonista de las últimas entregas de Mission: Impossible se lo vio muy servicial con ella en las instantáneas que se tomaron, así como en los videos que circularon, levantando los rumores más inflados que, cual burbuja de jabón, el tiempo se los llevó en pocas semanas.

Sin embargo, Tom conversó con el programa Despierta América, de Telemundo, y no esquivó el tiro que le hicieron por Shakira. “Ella es tan talentosa, ella y toda su familia. Son gente adorable”, destacó sin rodeos.

“Siempre he admirado su trabajo es tan buena persona, es tan buena persona”, marcó con efusividad, marcando su fascinación por ella. Fue así que los periodistas fueron un poco más allá y, con un juego de palabras, le preguntaron si era verdad que sus caderas no mentían, en buscando ser sugerentes, pero el que sí fue directo fue Cruise, que con seguridad y una cara sonriente dijo: “¡No! No lo hacen”.

Tal devoción del actor por Shakira, demostrada en esta entrevista, le da cierto asidero a la información que el medio Page Six había entregado, donde decía que Tom le habría insistido a la cantante para conocerse mejor y hasta le mandó flores a su nueva mansión.

Ese medio también deslizó que la artista latina puso un alto y dejó en claro que no tendría otro interés más que el de una amistad. De todas formas, habrá que ver si Cruise sigue intentando, pues para él no hay Misión Imposible.