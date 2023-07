Karol G deja poco a la imaginación al lucir su hermosa silueta

Karol G está en boca de todos al realizar nuevas publicaciones en sus cuentas oficiales. Es por eso que una vez más la talentosa cantante de pelos rosados fue tapa de diversos portales de noticias del espectáculo. La intérprete de la canción "Mañana será bonito" agregó nuevas imágenes de lo que fue su presentación en New York.

En las famosas historias de Instagram, Karol G agregó un collage de fotos de lo que fue su última presentación en la famosa ciudad de los Estados Unidos. En las capturas se puede ver a la brillante artista lucir un conjunto que se caracteriza por ser entallado al cuerpo. Este detalle no solo enalteció su belleza sino también su escultural figura.

Karol G posee 64 millones de seguidores en Instagram.

Anteriormente, en su feed de la mencionada red social de la camarita, Karol G había agregado un mensaje sobre dicho concierto que dice así: "Casi 4 meses de no subirme a un escenario … Y aunque el tiempo pasa rápido para mí, se hizo eterno, no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos …"

La descripción de las fotos de Karol G, terminó de la siguiente manera: "Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow ; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años!!!!!! Como se aterriza a esto!? GRACIAS a todos por tanto amor … Todo esto es tan mío cómo de ustedes, DE NOSOTROS!".

Karol G es dueña de una imponente figura.

Karol G se ha convertido en la latina más escuchada del mundo. Sus canciones ocupan las primeras posiciones de las listas de música de las principales listas de música digital. Además, cada vez que se presenta en vivo en distintas partes del mundo, sus funciones cuentan con un sold out de público.