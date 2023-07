Kylie Jenner admitió qué cirugía estética se hizo y por qué está arrepentida

Días atrás, Kylie Jenner tuvo una sincera charla con sus hermanas donde reflexionaron sobre las inseguridades que ser parte del legado Kardashian han generado en ellas. Pero lo que nadie sabía es que, después de tantos años negarlo, iba a admitir las cirugías estéticas que se realizó en su vida.

Kylie Jenner habló sobre cómo editaba sus fotos para cumplir los estándares de belleza, pero además, reiteró que, a diferencia de lo que medios y fanáticos han asegurado por años, nunca se había sometido a una cirugía estética.

Kylie Jenner admitió haber pasado por el quirófano para operar su busto.

“Una de las mayores ideas falsas sobre mí es que era como una niña insegura y que me operé tanto para cambiar toda mi cara, lo cual es falso. Sólo me he puesto rellenos (de bótox). Siempre recuerdo ser la niña más segura de sí misma de la habitación. Siempre me quise a mí misma”, dijo en su entonces.

Hasta ahí era más de lo mismo. Sin embargo, en un reciente nuevo episodio de The Kardashians, la socialité por fin reveló que se hizo un aumento de busto. Una revelación que pocos esperaban.

Según Kylie Jenner, la operación se la hizo poco antes de tener a su primera hija, Stormie, en 2018. Pero lo cierto es que, además de admitir la cirugía, a su vez confesó no estar contenta con los resultados finales.

“Me operé los pechos antes de Stormi sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Tenía unos pechos preciosos. Tetas naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca”, confesó.

Kylie Jenner habló de la presión de cumplir con los estándares de belleza.

Ya desde 2015 se especulaba que había tenido un aumento de senos, algo que negó asegurando que “estaban hinchados” debido a su periodo menstrual. Fue la forma en la que se defendió en aquel entonces de esas sospechas.

Sin embargo, a pesar de que en ese momento tampoco se le creyó mucho, ahora la teoría quedó descartada al saber que esta supuesta hinchazón nunca pasó. Misterio develado para Kylie Jenner, que finalmente pasó por el quirófano.