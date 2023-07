Becky G se roba todas las miradas al estilo Versace

Después de revolucionar a sus seguidores en el debut de Lionel Messi en Miami, Becky G encendió las redes con un sexy atuendo Versace. La cantante se robó todas las miradas en su cuenta de Instagram al mostrar parte de la sesión de fotos para la marca de moda.

Para la reguetonera siempre es un lujo sentirse glamurosa y por eso no teme lucir una pieza que resalte su cuerpo escultural. Ella sabe cómo marcar tendencia no solamente con su talento sino con sus increíbles looks y estilismos propios de su personalidad avasallante.

Becky G con un modelo Versace.

Además, Becky G demuestra que es una mujer fuerte no solo en lo profesional sino en lo personal. Ella también pasó por una situación de infidelidad como Shakira, Rosalía y Karol G. De hehco, declaró hace poco más de un mes a la revista People que el año 2023 “ha sido un viaje de gran crecimiento”.

“He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo2, señaló Becky G para detener cualquier tipo de rumor ya que prefiere mantener su vida privada bajo llave.

Becky G en Miami.

Para Becky G es más importante escuchar su voz interior y tomar decisiones que alimenten su amor propio. Ella cree en sí misma, confía en sus instintos y persigue todo lo que le traiga alegría y plenitud. “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, dijo.