Siéntate bien antes de ver a Ninel Conde en microbikini

Ninel Conde es una de las cantantes mexicanas más representativas de la música regional actual de su país. A este éxito musical, se le suma que la bella artista se creó una cuenta en la famosa página de contenidos exclusivos. Allí comparte diferentes fotos y videos de ella que deslumbran a todos.

Ninel Conde estuvo muy activa en sus cuentas oficiales y realizó diferentes publicaciones que dejaron sin palabras a sus seguidores. La primera de ellas, fue en su perfil de Instagram. El post consiste en un video donde se puede ver a la cantante mexicana lucir un microbikini de color marrón.

Mira el video

Este look que modeló Ninel Conde, no solo enalteció su impactante belleza, sino también su escultural figura. Una vez más, la artista nacida en Toluca de Lerdo demostró que el paso de los años le sienta de maravillas. Junto al clip, la cantante agregó un mensaje que dice: Me dicen bombón!! Jajaja, yo soy su bombón mis bebés. Hoy nos vamos un ratito a disfrutar del aire libre, pero en la noche ¿qué hacemos?".

Mientras que en las famosas historias de la red social de la camarita, Ninel Conde compartió unos momentos desde el gimnasio que dejaron más de uno con la boca abierta. En los clips se puede ver a la intérprete azteca lucir un conjunto deportivo de tonos blancos que resaltó su excelente estado físico.

Ninel Conde es una persona muy apegada a la actividad física. Es por eso, que en varias oportunidades, la artista mexicana comparte diversos momentos desde sus entrenamientos que la describen como una persona super fit. Además, en varias ocasiones, ella se cuida con una estricta dieta de comidas.