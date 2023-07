La dedicación de amor de Danna Paola a su novio que se llevó los suspiros de todos

Hace más de dos años Danna Paola y Alex Hoyer iniciaron un intenso romance. La pareja se conoció en el año 2020, gracias al productor musical Saak, con el que la cantante trabajó en temas como “Sodio” y “Contigo”, pero a finales de 2021 su amistad se transformó y comenzaron a verse juntos.

Desde ese entonces sus publicaciones en Instagram son muy apreciadas por los seguidores de ambos cantantes. Así fue que Danna Paola no dejó pasar esta ocasión y le recordó al cantante en el día de su cumpleaños lo mucho que significa para ella. Muy enamorada, Danna Paola le expresó y le regaló un tierno mensaje.

Danna Paola festeja el cumple de su novio Alex Hoyer.

“Felices 26 mi cielo. Celebrar tu vida es de las cosas que más hace feliz a mi corazón… celebrar tu luz, tu alma, tu existencia, tu sentido del humor, tu talento, tu mente mágica y el corazón tan gigante que tienes. Amo verte crecer y qué placer gozar la vida a tu lado and making our dreams come true. Gracias por hacernos sonreír a todos los que te amamos. Te amo”, escribió Danna Paola.

La publicación de Danna Paola fue muy bien recibida por los seguidores y alcanzó más de un millón de corazones. Ella se atrevió a colocar un carrusel de fotos, en el que aparece Alex Hoyer con su mascota, juntos en una tienda de música o simplemente riendo y mostrando sus afectos en público. La respuesta de Alex fue: "Gracias a ti por llenar mi vida de tanto amor y de inspiración, eres lo mejor que me paso en la vida. Que sean mucho años mas pero a tu lado.Te amo"

Danna Paola vive un gran momento junto a Alex Hoyer.

Hoy Danna Paola vive un gran momento musical. La cantante participará en el festival Tomorrowland, a celebrarse en Bélgica, donde actuará junto al Dj Steve Aoki, con quien realizó una reciente colaboración llamada “Paranoia”. En sus redes resaltó: “Qué locura, qué sueño estar aquí. Gracias amigo, esto es una locura. Vamos”.