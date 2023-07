El sorpresivo gesto de Salma Hayek con Jennifer Lopez en medio de su rivalidad

Por muchos años se ha estado mencionando en los medios que Salma Hayek y Jennifer Lopez mantienen una muy fuerte rivalidad. Y es que, se quiera o no, desde siempre hubo muchos indicios que apuntaban a que las cosas entre ambas no estarían del todo bien.

Parecía ilógico que estén peleadas ya que desde siempre tuvieron una fuerte coincidencia: Ambas lucharon por encontrar un lugar en Hollywood siendo latinas, con todo lo que eso implica y lo que debería unirlas. Sin embargo, también es verdad que Salma Hayek y Jennifer Lopez tenían otras coincidencias

Jennifer Lopez y Salma Hayek, una postal vintage que las vuelve a unir.

Las especulaciones de enemistad se daban por diversos motivos. Resumiendo, Ben Affleck es ex de la primera y actual esposo de la segunda; JLo aceptó el papel de Selena Quintanilla cuando la mexicana lo rechazó antes por respeto hacia la fallecida artista; y finalmente, cuando ambas quisieron el protagónico de Frida Khalo, fue la oriunda de Coatzacoalcos quien se llevó el papel por encima de la Diva del Bronx.

A pesar de esto, las famosas se conocen desde hace tiempo y ahora la protagonista de La balada del pistolero dejó atrás cualquier posibilidad de rivalidad al aprovechar el cumpleaños de la intérprete de On the floor.

"¡Feliz cumpleaños Jennifer López!", escribió Salma Hayek en su cuenta de Instagram, como parte de un mensaje muy buena onda posteando una vieja foto de ambas en un encuentro que tuvieron hace años.

"Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!", agregó la mexicana.

La foto que compartió Salma Hayek que demuestra cómo es su relación con Jennifer Lopez.

Pero no están sólo ellas dentro de la imagen, con Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato y Gael García Bernal siendo partes de aquel momento entre Jennifer Lopez y Salma Hayek, todos abrazados y con ellas en el centro.

¿Qué respondió la cantante? La artista reaccionó con emoticones de tres corazones blancos y uno de fiesta. Definitivamente, la buena onda entre ambas está latente y los rumores de conflicto simplemente quedaron en falsas versiones. O al menos hoy lo tendrían resuelto.