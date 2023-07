Toma aire para ver la fotografía desconocida de “Doña Florinda” de “El Chavo del 8” en traje de baño

“El Chavo del 8” fue una de las series más aclamadas del mundo del espectáculo. La creación de Roberto Gómez Bolaños conquistó al público de varias generaciones con el humor y las vivencias de sus personajes dentro de la vecindad. Sin lugar a dudas, una de las caracterizaciones más recordadas en la de “Doña Florinda”, interpretada por la actriz Florinda Meza.

Desde su estreno, “El Chavo del 8” se convirtió en una de las series más vistas del continente, llegando a ser emitida en varios países alrededor del mundo también. La comedia infantil cuenta las aventuras de un niño huérfano, que vivía en la vecindad junto a sus amigos “Quico” y “La Chilindrina”, con quienes pasaban los días haciendo bromas divertidas y cometiendo alguna que otra travesura.

Florinda Meza cautivó con esta foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Además del éxito que tuvo el programa, también existieron conflictos internos que terminaron por fracturar las relaciones entre sus protagonistas. No así la de su creador “Chespirito” y Florinda Meza, quienes comenzaron una relación en pleno rodaje de la serie y terminaron juntos por más de 30 años.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos durante 30 años.

Lo cierto es que “Doña Florinda” estuvo a lado de Roberto Gómez Bolaños hasta el día de su muerte en 2014. Es así que entre tantas anécdotas que tiene guardadas Florinda Meza de su esposo, resaltó que una de las cosas que más le gustaba al director era tomarle fotos mientras ella estaba distraída, y es por ello que compartió una foto desconocida que le tomó “Chespirito” cuando ella tenía 31 años de edad.

En aquel momento, Roberto Gómez Bolaños, fotografió a Florinda Meza mientras tomaba sol con un traje de baño de dos piezas color rojo y negro. “A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: ‘es que hasta dormida eres bonita”, escribió “Doña Florinda” para acompañar la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.