A pesar de la rivalidad, Salma Hayek tiene un noble gesto con Jennifer Lopez

Mucho se ha especulado sobre la rivalidad que mantienen Salma Hayek y Jennifer Lopez. Los motivos son varios ya que se ha mencionado en algún momento que la mexicana tuvo un romance con Ben Affleck, actual esposa de la “Diva del Bronx”, así como también, porque la ex de Marc Anthony se quedó con el papel de Selena Quintanilla, cuando la primera lo rechazó. Por último, la relación se tensó más aun cuando ambas quisieron interpretar a Frida Khalo, y la madre de Valentina Paloma fue quien logró quedarse con el papel.

Sin embargo, las dos celebridades encontraron su lugar en Hollywood y se conocen hace muchos años. Ahora, la mejor amiga de Antonio Banderas dejó de lado cualquier tipo de señalamientos sobre la supuesta enemistad entre ambas y tuvo un noble gesto con la intérprete de “On the floor” en el día de su cumpleaños.

Mucho se especuló sobre la supuesta enemistad entre Jennifer Lopez y Salma Hayek.

"¡Feliz cumpleaños Jennifer López! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!", escribió Salma en su cuenta oficial de Instagram.

La imagen que compartió la mexicana es una de hace varios años atrás donde aparecen abrazadas, ella y JLo, junto a Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato y Gael García Bernal. Por su parte, Jennifer López respondió a este nobel gesto de Salma con emojis de tres corazones blancos y uno de fiesta.

La foto que compartió Salma Heyek para felicitar a JLo por su cumpleaños.

Como era de esperarse, los fanáticos reaccionaron de inmediato a la publicación de Hayek. "Babies. Feliz Cumpleaños", mencionó Tommy Mottola. "Uy, pareces Penélope Cruz en esta foto", "esta foto es increíble", "me encanta esto, leyendas y reinas celebrándose la una a la otra. Pensar que la gente las enfrentó y que han sido amigas todo el tiempo" y "las amo a ambas desde el principio y estoy muy contento de que las dos demostraron que los pesimistas estaban equivocados. ¡Y sigue haciéndolo!", fueron algunos comentarios que recibió Salma.

Con este mensaje queda claro que Salma Hayek y Jennifer López llevan una buena relación.