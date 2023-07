"Me destrozaron": Sofía Castro reveló los graves problemas que padeció como miembro de la familia presidencial

Sofía Castro fue la invitada de Yordi Rosado en su canal de YouTube. Conversaron sobre cómo transcurrió su vida entre famosos, las agresiones que sufrió en redes sociales, cómo su madre Angélica Rivera se separó de su padre y más tarde se enamoró de Enrique Peña Nieto y los problemas alimenticios que sufrió durante los años que formó parte de la familia presidencial.

Para la joven actriz no fue nada fácil estar en el ojo del huracán. Ella simplemente quería desarrollar su carrera artística en el mundo de los dramáticos, hasta que su madre Angélica Rivera se casó con Enrique Peña Nieto. Fue un trance que no pudo digerir y que la mantuvo en terapia, pues sufrió bulimia y anorexia durante esos años.

Sofía Castro fue un apoyo invaluable para su madre Angélica Rivera.

"Fue un shock al pensar que mi padrastro era el presidente y mi madre la primera dama. Nos dijeron lo que implicaba, que era una posición de mucha responsabilidad, que teníamos que tener prudencia", señaló Sofía Castro a Yordi Rosado, acerca de su etapa en Los Pinos, la antigua residencia presidencial.

Para Sofía Castro lo más difícil fue enfrentarse a los haters que odiaban a Enrique Peña Nieto. Cuenta que le dijeron cosas horribles en las redes sociales y eso le costó su autoestima. Y, aunque tuvo buenas oportunidades y experiencias únicas, también le cerraron un montón de puertas. "La política es blanco o negro, no hay grises", dijo.

Sofía Castro no aguantó la presión mediática.

Este sufrimiento la derivó a terapia, ya que Sofía Castro no soportó los problemas emocionales qué hicieron mella en su cuerpo. La crítica le impactó muchísimo y se refugió en una larga depresión, pues ni siquiera podía mirarse al espejo. A partir de ese entonces llegaron los problemas alimenticios para cumplir con la figura, ya que todos criticaban su estilo de vida. Sofía Castro afirma que se ensañaron con ella y no comprendía tanta agresión. "No tuvieron piedad, a mí me destrozaron", señaló.