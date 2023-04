Este es el proyecto con el que Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, debutará en Hollywood

Sofía Castro, la hija de la actriz y ex primera dama de México Angélica Rivera, compartirá créditos con Jaime Camil en un nuevo proyecto con el cual hará su debut en Hollywood buscando ganarse un lugar en la meca del mundo del espectáculo, en donde varios compatriotas suyos ya son considerados referentes de la actuación.

La joven actriz compartió a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.2 millones de seguidores, que forma parte del elenco de la película “Snag: Chapter one”, en la cual tendrá su primer protagónico en la competitiva industria. “Con toda mi emoción, con todo mi cariño y con mucha alegría les comparto el póster de mi primer película #SnagMovie… Hoy puedo decir con mucho orgullo que mi trabajo me lo he ganado yo y esto es el fruto de tanto trabajo, amor y de no dejar que nadie me dijera que no podía. Es un sueño hecho realidad…”, escribió Sofía junto a la fotografía del poster del film, en donde su imagen resalta entre todas las demás.

Asimismo, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a sus padres, quienes la apoyaron incondicionalmente para lograr este paso que supone un gran salto para la carrera artística de la joven. Cabe destacar que la película donde Sofía hará su debut en Hollywood se estrenará en Estados Unidos el 28 de abril, pero en México recién en el mes de mayo.

¿De qué trata “Snag: Chapter one”?

La historia es de una pareja que se ama y está dispuesta a desafiar a todo lo que se interponga en su camino, luchando contra todo para estar junta. Es así que en el tráiler se puede apreciar que Sofía Castro se encuentra en medio de escenas que combinan acción y romanticismo.

La sobrina de Verónica Castro interpreta a “Valentina”, una mujer valiente, fuerte, libre, que no acepta un “no” por respuesta, y que hará luchará hasta el final por su gran amor “Snag”.

“Snag: Chapter one”, que está escrita y dirigida por Ben Milliken, cuenta con un gran elenco conformado por Jaime Camil, Jonny Beauchamp, Humberto Castro, Louis De La Costa, Ana Ortiz, Michelle Ortiz y David Zayas.