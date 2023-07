Esta es la mejor dupla: Karol G y Selena Gomez a los besos

Karol G y Selena Gomez rompen todos los esquemas al posar juntas dándose unos "besos". Selena Gomez celebró su cumpleaños número 31 el pasado 22 de julio y sorprendió a sus fanáticos al invitar a Karol G a su fiesta, en la que estuvieron presentes otras celebridades como la socialité Paris Hilton.

Fue a través de sus redes sociales que La Bichota compartió algunas fotografías al lado de la intérprete de "The Heart Wants What It Wants", la cuales causaron revuelo entre sus seguidores por la provocadora pose que hicieron las famosas.

Selena Gomez disfrutó a lo grande su fiesta de cumpleaños número 31 y Karol G posteó fotografías muy sensuales en sus redes sociales.

En una de las imágenes compartidas por la intérprete de "Tusa", se puede ver a Karol G y a Selena Gomez posando de frente mandando unos besos al aire. Para celebrar la ocasión, la Bichota optó por lucir un vestido color rosa, el cual hacía juego con su cabellera teñida en el mismo tono.

Por su parte, la cumpleañera deslumbró a sus invitados al aparecer en un vestido rojo con flores enormes colgando de la prenda.

Las dos celebridades se mostraron animadas y bailaron juntas al ritmo de la música, luciendo unos lentes oscuros y mostrando sus mejores pasos de baile en la pista. Las imágenes de ellas divirtiéndose fueron compartidas por Selena Gomez en sus redes sociales, donde también se apreciaban otras fotografías con sus amigos y un pastel blanco con flores rojas, las cuales hacían juego con el vestido que llevaba.

Además de disfrutar de la fiesta, la ex de Justin Bieber aprovechó la ocasión de celebrar sus 31 años para expresar su gratitud hacia sus seguidores y destacar su compromiso con la conciencia y el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. La cantante compartió su verdadera pasión en la vida y alentó a sus seguidores a donar a la organización Rare Impact en lugar de regalarle algo en su cumpleaños.

Selena Gomez celebra su cumpleaños 31 con una fiesta repleta de estrellas, como Karol G, y los medios de prensa sugieren que habrá una colaboración entre ellas.

La noticia de que Karol G y Selena Gomez compartieron la pista de baile y disfrutaron de la fiesta juntas generó emoción entre sus fanáticos, quienes en redes sociales les desearon un feliz cumpleaños a Selena y expresaron su deseo de ver una colaboración musical entre ambas estrellas.

Las muestras de cariño y admiración hacia Selena Gomez fueron abundantes en los comentarios que recibió su publicación en Instagram.