¿Para quién fue la advertencia de Anuel AA?: “vamos a respetarnos”

El prestigioso Festival de Hip Hop “Rolling Loud” fue celebrado este pasado fin de semana en Miami, donde uno de los invitados especiales fue el puertorriqueño Anuel AA, quien desde hace meses viene haciéndole frente a varias polémicas.

Ahora, en la ciudad veraniega de Estados Unidos, el reguetonero está siendo en foco de atención luego de que la semana pasada autoridades de Puerto Rico y los organizadores de los “Premios Juventud” cancelaran la actuación del colaborador de su ex Yailin “la más viral”, Tekashi69, por motivos de seguridad.

Anuel AA no quiere saber nada de lo ocurrido con Yailin y Tekashi69 en los "Premios Juventud".

Debido a este episodio protagonizado por el rapero mexicoestadounidense, Anuel utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no le interesa involucrarse con lo sucedido en la Isla del Encanto, y antes de que la prensa le pregunte por ese hecho, aclaró su posición.

"Entrevistadores, vamos a respetarnos, no me traten de involucrar en cosas que yo no tengo nada que ver y así no te digo Traga Ñema", dijo el cantante puertorriqueño cuando fue abordado por la prensa.

Anuel AA presumió de su participación en el Festival de Hip Hop "Rolling Loud".

Y es que el padre de Cattleya quiere tomar distancia de todo lo referente a la cancelación que sufrieron Yailin y Tekashi69 en Puerto Rico por cuestiones de seguridad. De hecho, al ser consultado por eso, se mostró molesto y cortante.

Sin embargo, el artista revió su postura y le pidió perdón a sus fanáticos. "Humildemente, perdón por este comportamiento, le pido a mis fans", expresó en su mensaje.

Lo cierto es que Anuel AA tuvo una presentación exitosa en el Festival de Hip Hop en Miami, y así lo presumió también en sus redes sociales. "Primer Latino en Rolling Loud cantando español y primer show de EUROPA", aseveró el puertorriqueño.