Livia Brito deja poco a la imaginación al lucir su cuerpo al natural

Livia Brito está en boca de todos al realizar una serie de posteos en sus cuentas oficiales. La actriz nacida en la ciudad de Ciego de Ávila, Cuba, deslumbró a sus seguidores con foto de ella, que demostraron, una vez más, que el paso de los años le sienta de maravillas.

La primera publicación, que realizó Livia Brito, fue en su perfil de Instagram. Allí se puede ver a la talentosa actriz lucir un vestido de color azul, que se caracteriza por ser entallado al cuerpo. Este look que modeló la artista cubana, no solo enalteció su impactante belleza, sino también su escultural figura.

Livia Brito es una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

A días de cumplir 37 años, Livia Brito se mostró muy agradecida con la cantidad de mensajes y saludos que recibió por su aniversario de vida. Junto a la foto, la protagonista de la telenovela Minas de pasión, agregó un emotivo mensaje que dice lo siguiente: "Muchas gracias a todos x sus felicitaciones, no tuve foto de cumple porque me la pasé tan bien que se me olvidó tomármela, pero estuve rodeada de mis seres queridos y amigos, los quiero mucho mis aLIVIAnados".

El post que realizó Livia Brito contó con miles de reacciones de sus fans: "Qué maravilla Lívia, que celebraste tu día con gente que te hizo sonreír, que hizo que tu día fuera tan especial, te mereces todas las cosas más bonitas! Lo mejor es estar con la gente que amamos siempre. Te amo mi Livi", fue uno de los comentarios que recibió la bella artista latina.

Livia Brito se encuentra en su país natal, ya que fue a celebrar su cumpleaños con su familia. En sus estados, de la mencionada red social de la camarita, la popular influencer compartió un video de uno de los lugares típicos de ese país. Allí celebró parte de su natalicio con sus seres más cercanos.