¿Es real? Ana María Aldón fue acusada de romper un matrimonio

Ana María Aldón, harta de las críticas que circulan en los medios sobre su imagen, se defendió en el programa Fiesta: "No he roto el matrimonio de nadie".

La vida sentimental de Ana María Aldón ha dado un giro inesperado con la aparición de su nuevo amor, Eladio, con quien comparte fotos en redes sociales. Sin embargo, su pasado ha vuelto a atormentarla con la reaparición del nombre de una expareja, Juan Montiel, a través del testimonio de Antonio de la Puerta, amigo cercano del banderillero.

Ana María Aldón completamente enfurecida por las acusaciones de Antonio de la Puerta, amigo íntimo de Juan Montiel.

El testimonio de Antonio de la Puerta acusa a Ana María Aldón de haber sido una interesada en sus relaciones amorosas, buscando fama y popularidad. Según él, la artista habría sido la causante de la ruptura del matrimonio de Juan Montiel y se habría aprovechado de su relación con el famoso matador Ortega Cano para ascender en el mundo del espectáculo y la moda.

De acuerdo con Antonio, Ana María habría utilizado al maestro como trampolín para convertirse en una figura destacada en revistas y programas de televisión.

Ante estas graves acusaciones, Ana María Aldón reaccionó con firmeza y enojo: negó rotundamente haber roto el matrimonio de nadie y cuestionó la validez del testimonio de Antonio, preguntándole quién es él para hablar de su vida.

También expresó su indignación ante las afirmaciones de que había buscado relaciones por interés. Por otro lado, mostró su sorpresa por las palabras de alguien a quien considera un total desconocido y rechazó la idea de haber mantenido algún tipo de contacto con él.

Ana María Aldón indignada

Ana María Aldón aprovechó el programa Fiesta para responder a estas graves acusaciones.

Ana María Aldón estuvo en pareja con Juan Montiel y en el año 2012 confesó haberlo dejado para comenzar una relación con Ortega Cano.

"¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años ¿Qué quieres? Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay" comenzó diciendo la artista.

"Solo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú que eres un total desconocido para mí y yo para ti, hablar. Solo te digo que me das pena, me das mucha pena, me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo", finalizó visiblemente enfadada.