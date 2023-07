El actor Miguel Ángel Muñoz de luto: "despedirme de ti no ha sido fácil"

Es recordado que, en el período de pandemia, donde el mundo había quedado encerrado en sus casas, el actor Miguel Angel Muñoz y su abuela “Tata” tenían una cita diaria de una hora en transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram, donde contaban historias divertidas y hacían participes a sus seguidores de momentos entrañables que habían vivido juntos.

De estos encuentros virtuales, surgió la película “100 días con la Tata”, que está disponible en Netflix, donde la abuela se convirtió en toda una estrella, mostrando los tres meses que pasaron separados pero juntos, riendo, demostrando mucho amor y también orando por el momento tan particular que el mundo estaba transitando.

Este sábado, el Miguel Ángel confirmó el fallecimiento de su amada Luisa Cantero, su “Tata”, con un escrito que la señora escribió para sus seguidores. "Me voy al cielo, AGRADECIDA, FELIZ y llena de AMOR. Son muchos añitos los que tengo (98) y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida", expresó en esta carta publicada tras su fallecimiento en su cuenta de Instagram.

"No estéis tristes, no le tengáis miedo a la muerte (la hermana muerte) porque nacemos para morir. Y cuando el Señor quiere, igual que nos trae, nos lleva", prosiguió.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz, le agradeció por todo el amor y el cuidado que le brindó su abuelita. "Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", añadió conmovido.

Asimismo, Miguel Ángel confirmó que creará una fundación en su nombre para seguir manteniendo unida esa comunidad que se creó y aportar a la sociedad todo el conocimiento de vida, amor y crecimiento que la “Tata” dejó como legado.