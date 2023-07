Tras romper con Michel Kuri, Lucero confiesa si regresaría con Manuel Mijares

Hace unos días, Lucero y Michel Kuri sorprendieron a todos al anunciar a través de sus redes sociales que su relación sentimental de 10 años llegaba a su final. En el comunicado, aclararon que la decisión fue tomada de a dos ya que sus compromisos laborales estaban absorbiendo todo el tiempo de la pareja.

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra relación de pareja de tantos años. El trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, decía un fragmento del comunicado compartido por Lucero y el empresario Michel Kuri en sus respectivas cuentas de Instagram.

Lucero y Michel Kuri se separaron luego de 10 años de relación sentimental.

La expareja agradeció y pidió respeto para los dos debido a la situación por la que están atravesando. Asimismo, desactivaron los comentarios de la publicación donde anunciaron su separación. Lucero y Kuri no dieron mayores detalles sobre las razones de su ruptura, por lo que algunos usuarios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación de la cantante con Manuel Mijares, con quien estuvo casada durante 15 años y tuvieron dos hijos en común.

Lucero habla de la posible reconciliación con Manuel Mijares

Hace unos días, Lucero fue abordada por los reporteros del programa “Despierta América” en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y es que la cantante se dirigía rumbo a Chile donde tienen marcada una presentación en el marco de la gira “Hasta que se nos hizo” junto a sus ex esposo Manuel Mijares.

Lucero y Manuel Mijares mantienen una excelente relación de amistad y profesional.

En el encuentro con la prensa, le cuestionaron su habría una posibilidad de reconciliación con el padre de sus hijos, con quien mantiene una excelente relación de amistad y de trabajo. “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos. Pero no, somos amigos, cuates”, respondió “La Novia de América”.

Asimismo, cuando le preguntaron a Lucero sobre intentarlo de nuevo con Michel Kuri, la cantante expresó su deseo de volver con el empresario. “Ay, ojalá, ojalá. Seguramente. Ojalá que sí”, dijo la también actriz.

Y es que en el comunicado de separación de Lucero y Kuri habían dejado en claro que su separación podría ser solamente temporal. “Deseamos que sea temporal por el bien del gran amor que nos tenemos”, decía el escrito.