Domelipa aumenta el calor de las redes y luce su figura al natural

Con más de 22 millones de seguidores en Instagram, Domelipa causa furor con cada uno de sus posteos. La influencer se convirtió en una de las creadoras digitales que derrocha personalidad, carisma, y además le encanta presumir de su figura escultural después de haberse entregado al estilo fitness.

Una de sus grandes pasiones es el baile. De hecho, Domelipa sufrió una lesión y le dijeron que no podría volver a los escenarios. Ella simplemente conectó con su sueño y logró lo que parecía imposible: se recuperó y tuvo confianza, pues nada la detuvo en su búsqueda.

Domelipa enloqueció a sus fans con este modelito.

Es que Domelipa entrena a diario para mantenerse en forma y cada vez que postea una foto en bikini sus seguidores enloquecen y recibe millones de halagos y corazones. Últimamente la influencer está obsesionada con el fitness y los resultados saltan a la vista. En sus vacaciones por Tailandia, Mónaco, Brasil encendió las redes con sus posados en medio del mar.

En cada publicación Domelipa cuida todos los detalles y mantiene un estilismo que deslumbra su belleza y la hace lucir más radiante que nunca. De hecho, sus seguidores podrán verla en la décima edición de los premios MTV Latinoamérica ya que compartirá el escenario junto al compositor puertorriqueño Guaynaa.

Domelipa lució una bikini verde.



A pesar de contar con dos nominaciones, Domelipa por primera vez se convertirá en anfitriona y no tardó en dar la noticia a sus fanáticos. "Los MTV Miaw son unas premios muy especiales para mí y no puedo esperar a que en esta edición todos conozcan una versión que no han visto antes", señaló la influencer.