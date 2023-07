Victoria Ruffo está en silla de ruedas por esta razón

Recientemente, Victoria Ruffo hizo una aparición pública en un evento donde se la pudo ver en perfecto estado de salud, incluso, se animó a bromear con que su ex Eugenio Derbez no quiere trabajar con ella. Sin embargo, ahora la actriz de telenovelas fue captada en silla de ruedas y ella misma explicó las razones por las que se debe movilizar así.

"No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo. Entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas", comentó Victoria a la prensa.

Victoria Ruffo reveló el motivo por el que se moviliza en silla de ruedas.

Asimismo, Ruffo se refirió a los procedimientos que está llevando adelante para evitar las operaciones, pero se requiere constancia. "Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, estirando, estirando. Entonces, del cuello también te van estirando, estirando, estirando. Son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno", reveló la protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas”.

Victoria Ruffo tiene hernias que le impiden caminar largas distancias.

De la misma manera, la actriz aclaró que puede realizar todo tipo de actividades sin ningún problema, pero que debe evitar caminar largas distancias. "Lo que no puedo es caminar distancias muy largas y a veces te ponen aquí distancias casi hasta el avión", dijo.

La ex de Eugenio Derbez también reveló cómo surgieron sus afecciones. "Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo o parada o sentada; he sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y, obviamente, uno piensa que no le va a pasar nada. Pero esas cosas cuando ya uno es grande trae las secuelas", finalizó Victoria Ruffo.