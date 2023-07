Thalía eleva la temperatura de las redes al lucir su escultural cuerpo

Thalía es tendencia en el mundo virtual y en los principales portales de noticias del espectáculo al compartir una serie de fotos en sus cuentas oficiales. Una vez más la cantante nacida en Ciudad de México demostró que el paso de los años le sienta de maravillas y es dueña de un excelente estado físico.

Hace algunas horas, en su perfil oficial de Instagram, Thalía compartió un carrusel de imágenes, donde se la puede ver dentro de la bañera, luciendo un enterizo de color rosado. Este look que eligió la intérprete de la canción "No me acuerdo" resaltó su exuberante belleza y su escultural figura.

Thalía es dueña de una impactante belleza.

El motivo de la publicación fue para homenajear el estreno de la película Barbie. Que se estrenó en varias partes del mundo hace unos días. Junto a las fotografías, Thalía agregó una frase que dice: "Hola Barbie". Este posteo generó una ola de reacciones, entre likes y mensajes de sus fans de todas partes.

Además de tener una impresionante voz, Thalía es dueña de un físico privilegiado. Con 51 años de edad su cuerpo luce sumamente tonificado. Este es el resultado de una estricta rutina de ejercicios diarios y cumplir con una dieta exclusiva de alimentos que le ayuda a tener un mejor rendimiento físico.

Una de las fotos de Thalía que se viralizaron en la red.

"Cuando tenía 14 años te vi por primera vez en la telenovela Marimar, y pensé... Cuando sea grande quiero ser como thalia y creo que desde entonces no crecí ni un centímetro. Hoy tengo 42 años y veo que para ti no han pasado los años, sigues linda radiante y conservas tu bella figura y tu bella sonrisa. Un abrazo desde España", fue uno de los miles de comentarios que recibió la popular cantante mexicana.