Qué actor pagó 4 mil dólares para conseguir un papel en Disney

Bert una de las figuras más entrañables de Mary Poppins, el clásico musical de Disney estrenado en 1964. Travieso y un grandioso compañero, el carismático personaje fue interpretado por Dick Van Dyke, quien formó una dupla entrañable junto a Julie Andrews.

Sin embargo, Dick Van Dyke no interpretó únicamente a Bert dentro de Mary Poppins, ya que el actor también se puso en la piel del anciano banquero Mr. Dawes, el jefe del Señor Banks y que buscaba hacerse con los ahorros del pequeño Michael.

Dick Van Dyke y Julie Andrews, una dupla letal en Mary Poppins de 1964.

No se trata de una anécdota muy redescubridora que digamos, ya que sabido es que el legendario intérprete tuvo que caracterizar dos papeles en dicho film. Sin embargo, hay detalles pocos conocidos detrás de aquel doble rol.

El dato curioso es que el veterano actor, hoy 97 años, interpretó ambos papeles no por decisión de la producción del filme, sino por un deseo propio del artista. Y para cumplir ese cometido, debió sacar su billetera.

Dick Van Dyke convenció a Walt Disney para conseguir este segundo papel y no dudó en pagar 4 mil dólares para hacerse con su cometido. Según reveló la estrella, el dueño del poderoso estudio accedió a confiarle al Sr. Dawes a cambio de esa cifra económica.

"Dije: 'Lo haré gratis'. En realidad, le tuve que dar 4.000 dólares. Tuve que pagarle para hacer el papel y volvería a hacerlo otra vez", comenzó explicando el actor en una entrevista de 2018.

Dick Van Dyke, una leyenda de Hollywood que quería entrar en Disney.

Luego Dick Van Dyke agregó que lo hizo porque al principio no le habían dado el papel del Sr. Daws: "Es divertido cuando eres un niño y lo ves, no te das cuenta de eso. No te das cuenta de que eres tú en ese otro papel. Pero tuve que ir a Walt y pedirle el papel, no me lo dio".

Por suerte para todos, ambos personajes nunca compartieron la misma escena en Mary Poppins. Sin embargo, la particular anécdota quedará en el recuerdo del afán que tenía y tiene por la interpretación.