Toma aire antes de ver a Thalía en microbikini a sus 51 años

Una vez más, la cantante mexicana Thalía demostró que el paso de los años le sienta de maravillas. En sus cuentas oficiales compartió un video frente al espejo que dejó en evidencia lo hermosa que luce a sus 51 años. Además de tener un increíble talento, la artista azteca es dueña de una impactante imagen.

Hace algunas horas, en su feed oficial de Instagram, Thalía agregó un video donde se la puede ver luciendo un microbikini de color rosado, frente al espejo, que no solo enalteció su belleza, sino también su escultural figura. En varias oportunidades, la intérprete de la canción "No me acuerdo", afirmó que se cuida con una estricta dieta de comidas y que realiza a diario una exhaustiva rutina de ejercicios.

Mira el video

Junto al material audiovisual, Thalía agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Sufriendo mamooon! tg1e tg2e tg3e". Este post causó una ola de reacciones entre likes y mensajes de sus seguidores de todas partes del mundo, que le dedicaron emotivas palabras de lo bien que luce actualmente.

"Thalia eres como el vino, cuanto más tiempo pasa mejor te pones"; "Eterna juventud de Thalia!!! Cada día es mucho más bonita"; "Thalia la emperatriz de la belleza", fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la popular cantante en el posteo de la mencionada red social de la camarita.

Thalía conquistó a sus fans con un nuevo tema musical.

En cuanto a su carrera musical, Thalía lanzó hace un par de semanas la canción "Mixtape Medley". Este gran tema musical posee millones de reproducciones en las diferentes plataformas de música digital. Con esta nueva canción, la bella mexicana demostró que su talento para la música se mantiene intacto y que puede amoldarse a cualquier estilo musical.