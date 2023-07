, Fey deslumbra con su escultural figura a días de cumplir 50 años

Una de las cantantes que se ha convertido en una de las más representativas de la música latina es nada menos que la mexicana Fey. A lo largo de los años ha demostrado su gran talento tanto en el género pop, como así también en la electrónica. Gracias a ello, ha conquistado a millones de personas a lo largo de todo el continente.

María Fernanda Blázquez Gil actualmente se encuentra radicada en México, aunque en un corto período de su niñez, vivió en España donde descubrió la increíble voz que posee. Luego, a partir de ese momento, no paró de deslumbrar a todos con grandes canciones que hasta el día de hoy continúan sonando en las principales plataformas de música digital.

Fey posee millones de seguidores en sus redes sociales.

Recientemente, Fey en su perfil oficial de Instagram, compartió un carrusel de fotos que dejaron a todos sin palabras. En las mismas, se puede ver a la popular mexicana modelar un look que demostró que el paso de los años le sienta de maravillas. Pasado mañana, la intérprete de la canción "Azúcar amargo" cumple 50 años.

Junto a las fotografías, Fey agregó una descripción que dice lo siguiente: "La vida está en constante… Movimiento, hoy solo déjate llevar… #musica #dance". Esta publicación generó una ola de reacciones, entre likes y mensajes de sus fans de todas partes del continente.

Fey es dueña de una belleza que deslumbra a todos.

"Fey! No dejes de hacer música Más Electrónica! Me encanta que seas de las Pocas que le apuesta a eso! No dejes de hacer esa música!!!!", fue uno de los miles de comentarios que recibió la cantante mexicana en su post de la mencionada red social de la camarita.