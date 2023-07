Vicky Martín Berrocal se libera de los complejos: “Esta soy...”

Con una publicación en su Instagram, Vicky Martín Berrocal lanzó un mensaje de amor propio y se mostró tal como es. A sus 50 años la diseñadora se siente segura de sí misma y no dudó en ponerse unos shorts vaqueros y una camisa rosa anudada a la cintura y abierta sin amargarse la existencia.

Y es que la empresaria y diseñadora sevillana, después de reaparecer en la boda de Tamara Falcó con un deslumbrante vestido de su propia firma, hoy envía un mensaje empoderador a todas las mujeres digno de aplausos. Para Vicky Martín Berrocal ha sido un paso más para mostrar su cuerpo sin complejos.

Vicky Martín Berrocal se siente segura de su cuerpo a los 50.

En un carrusel de fotos, Vicky Martín Berrocal se olvida de que hace 3 años llegó a pesar 96 kg y que eso limitaba su cotidianidad, pero más por salud que por una cuestión estética. Ella escribió: "Me llamo Vicky Martín Berrocal. Tengo la talla que tengo y además tengo celulitis. Esta es la que soy. Perdamos el miedo a mostrarnos como somos”, inició su alentador mensaje.

Este posado marca un antes y un después para la diseñadora pues se siente muy cómoda al echar por el suelo sus inseguridades. Ella hoy asimila su figura sin miedo tal como lo reflejó en su más reciente libro “La felicidad ni tiene talla ni edad” en el que relata el calvario que sufrió por mantener un peso de manera obligatoria sin pensar en su salud.

Vicky Martín Berrocal posa de espaldas por vez primera.

"Es la primera vez que me hago una foto de espalda… Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… Eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!".